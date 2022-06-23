شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا اليونان: 10528 إصابة جديدة و9 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اليونان 10 آلاف و 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و9 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و573 ألفا و52، والوفيات إلى 30 ألفا و.124

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و94 ألفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.