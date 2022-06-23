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انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق: درجات الحرارة ستنخفض في هذا الموعد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم واليومين المقبلين، وانخفاضها خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين.
ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول اطلعت عليها الخليج 365، فإن طقس المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً وطقس المنطقتين الجنوبية والشمالية سيكون مغبراً إلى صحو، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات.
وأشارت إلى أن طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين.
وأشارت إلى أن طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين.
أدناه توقعات الهيئة: