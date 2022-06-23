انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق: درجات الحرارة ستنخفض في هذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم واليومين المقبلين، وانخفاضها خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين.

