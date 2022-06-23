التربية تُعلن ضوابط قبول هذه الفئات للحصول على إجازة دراسية لإكمال البكالوريوس

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، ضوابط وخطة قبول (المعلمين والمعلمين المهنيين) ، للحصول على إجازة دراسية لإكمال دراستهم الجامعية الأولية "البكالوريوس" ، للعام الدراسي 2022 - 2023 .

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "آلية التقديم تتضمن إدخال معلومات المعلم الراغب بالحصول على إجازة دراسية عن طريق مديرية الإجازات الدراسية في الوزارة حصراً، وملئ البيانات المطلوبة لترشيح المعلم ، حيث يُدخل المعلم إلى القناة عن طريق الجزء الخاص بالمعلمين ويقوم بإدخال بعض المعلومات الخاصة به، للتحقق والتأكيد من معلوماته المدخلة من قبلنا ، وفي حالة وجود خطأ في المعلومات يقوم المعلم بمراجعة مديريتنا (العلاقات الثقافية / الاجازات الأولية) لتصحيحها، اما في حالة صحتها يقوم بإدخال خياراته بنفسه وبدون تدخل الوزارة وبحسب الاختصاص المطلوب".



ونوهت الوزارة ، ان "أخر موعد لاستلام استمارات الترشيح هو نهاية الدوام الرسمي ليوم (الخميس 28 تموز لعام 2022)، وستهمل أي استمارة ترد بعد الموعد المحدد".