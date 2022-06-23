رونالدو يقطع وعدا.. بعد حادث سيارته الفارهة

وتعرضت سيارة رونالدو من ماركة "بوغاتي فيرون"، والبالغة ثمنها نحو 1.7 مليون جنيه إسترليني، لحادث على يد أحد حراسه الشخصيين، الذي كان يقودها ثم فقد السيطرة عليها مما أدى لاصطدامها بأحد المنازل وتحطيمها.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في تقرير لها أن رونالدو تعهد بدفع كل الأموال التي سيحتاجها صاحب المنزل المحطم والذي لم يكشف عن اسمه.

وأوضح صاحب المنزل في تصريحات لصحيفة محلية في مدينة مايوركا الإسبانية: "ذهبت إلى منزل رونالدو، وقد قابلني رجل وسيدة في غاية التهذيب، ووعداني نيابة عن رونالدو بدفع نفقات كل الأضرار التي سأواجهها بسبب حادثة البوغاتي".