شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يرفض رفع الحصار عن تعز.. ويشن هجوما على المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت الميليشيات الحوثية اقتراح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، لليمن، برفع الحصار عن تعز، وأبلغت الميليشيا الحوثية المبعوث الأممي رسميا رفضها المقترح المنقح الذي قدمه في ختام الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت في الأردن.

وبحسب الرسالة الموجهة من رئيس لجنة المفاوضات الحوثية بشأن فتح طرق تعز، يحيى الرزامي، إلى مكتب المبعوث الأممي، أكدت الميليشيا تمسكها بمقترحها الأحادي الذي قدمته قبيل الجولة الثانية من مفاوضات عمان، ورفضها مقترح غروندبرغ.

وفي الوقت ذاته، أعلن الجيش أمس الأربعاء، إحباط هجوم لميليشيا الحوثي في محافظة تعز، وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز عبر صفحته على فيسبوك، أن «الجيش الوطني صد هجوما للحوثيين على جبل الأحطوب في مديرية جبل حبشي غرب تعز».

يأتي ذلك غداة اتهام الجيش جماعة الحوثيين بارتكاب 79 خرقا للهدنة في محافظات الحديدة ومأرب وتعز وحجة والجوف، يوم الإثنين الماضي، مؤكدا أنها أدت إلى إصابة ثلاثة من جنوده.

من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، لمناقشة دور الأمم المتحدة في اليمن والتطورات المتصلة بالهدنة وجهود إحلال السلام.

وخلال اللقاء، أشار وزير الخارجية إلى أهمية التعامل مع القضايا الإنسانية في اليمن بمعايير واحدة وعدم تجزئتها، لافتا إلى استمرار رفض ميليشيا الحوثي رفع الحصار على مدينة تعز، واستمرار الاعتداءات على المدينة.

وأوضح أن مجلس القيادة الرئاسي يتعامل مع جميع القضايا الإنسانية في اليمن بمنظور وطني واحد، ولا يساوم على حل قضية إنسانية مقابل أخرى، وإنما يسعى لمعالجة جميع القضايا الإنسانية التي نتجت عن الانقلاب الحوثي الذي تسبب في جميع المآسي الإنسانية في اليمن.

وأكد بن مبارك ضرورة أن تبقى قضية الأسرى ضمن قائمة اهتمامات وأولويات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام لليمن، وأن تستمر المساعي لإطلاق سراح الأسرى ووضع حد للعراقيل التي تفتعلها ميليشيا الحوثي في هذه المسألة.

كما تطرق إلى أهمية تقييم وضع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وأهمية تفعيل دورها، لافتا إلى ضرورة نقل مقر البعثة إلى خارج المناطق التي تحتلها ميليشيا الحوثي؛ للتخلص من القيود التي فرضتها الميليشيا على البعثة، ما أدى لشل حركتها وعرقلة إنجاز مهامها.

من جانبها، عبرت وكيلة الأمين العام عن تقديرها للتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية للوصول إلى الهدنة وتمديدها، مؤكدة مواصلة العمل على تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.