شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تتعلم بعض الدروس المؤلمة من حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت مجلة «بوليتيكو» عن مدى استعداد الاتحاد الأوروبي للدفاع عن قيمه ومدى التكلفة الاقتصادية التي يستطيع تحمُّلها.

وبحسب مقال لـ «كاسبر فيتس»، المحاضر في دراسات شرق آسيا في جامعة ليدن، ظهرت صورة مدمرة من ملفات شرطة شينجيانغ التي تم تسريبها مؤخرًا، يجب أن تؤدي في النهاية إلى نقاش أوروبي حول تواطؤ بروكسل في انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

ومضى يقول: تعلم الاتحاد الأوروبي بالفعل بعض الدروس المؤلمة من خلال الحرب في أوكرانيا، والتي ينبغي الآن تطبيقها على التحدي النظامي الأكبر على محور التوسع الاستبدادي المتمثل في الصين.

وتابع: أضر التشابك الاقتصادي مع روسيا والصين بشدة بالموقع الإستراتيجي للكتلة، وأدى بشكل حاسم إلى إحجام عن الدفاع عن قيمنا.

وأردف: في أي نقاش مستقبلي في الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا، ستظل أهوال بوتشا وماريوبول في صدارة أذهاننا، وبالمثل، فإن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، والأكثر إلحاحًا، المحنة الوجودية للأويغور يجب أن تُثير النقاش حول علاقتنا بالدولة واعتمادنا الاقتصادي عليها.

وتابع: على الرغم من أن المفوضية الأوروبية لا تزال تفتقر إلى الشعور بالإلحاح عندما يتعلق الأمر بالعمل الجبري الأويغور، إلا أن المزيد والمزيد من الحكومات والشركات الأوروبية تبذل جهودًا حقيقية لمعالجة هذه المشكلة.

وأضاف: المناقشة الآن ملحَّة بشكل خاص بسبب جهود الصين لتقويض هيكلية نظام حقوق الإنسان الدولي من خلال نفوذها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والأكثر من ذلك، بعد أن تراجعت ميشيل باشليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن القيادة في هذه القضية أثناء زيارتها الأخيرة للصين.

وبحسب الكاتب، فإن القضية الأكبر هي أنه لا يزال يُنظر إلى هذا على أنه قضية معزولة إلى حدٍّ ما يمكننا التعامل معها من خلال تنظيف سلاسل التوريد، وزيادة التركيز قليلًا على حقوق الإنسان في سياستنا الخارجية. وتابع: مع ذلك، فإن هذا الموقف لا يمكن الدفاع عنه، كما هو موضَّح من خلال الأخبار الأخيرة التي تفيد بأنه حتى الشركات التي بذلت جهودًا مضنية لفطم نفسها عن استخدام الأويغور للعمل القسري لا تزال تستخدم قطن شينجيانغ في منتجاتها. وأردف: على هذا النحو، لا يمكن عزل مصير الأويغور عن طبيعة صعود الصين ككل، ولا يمكن اعتباره منفصلًا عن خياراتنا السابقة التي تسهل التوسع الاقتصادي الصيني وتتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان التي غالبًا ما تكون نتيجة مباشرة.

واستطرد: وذلك بسبب أن الوضع غير المستقر للأويغور يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمكانة المركزية لإقليم شينجيانغ في إستراتيجية الصين الاقتصادية العالمية المعروفة باسم مبادرة الحزام والطريق، تركز هذه الإستراتيجية على 6 ممرات تربط الصين اقتصاديًا ببقية القارة الأوروبية - الآسيوية، ويمر ما لا يقل عن 3 منها عبر شينجيانغ. وأردف: بالتالي فإن القهر الثقيل للأويغور هو أمر أساسي لصعود الصين وسياستها الصناعية، وهذه حقيقة لن يغيّرها العمل الصارم ضد العمل الجبري.