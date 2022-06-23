حرائق غابات هائلة تجتاح جنوب غرب تركيا

قال مسؤولون إن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق هائل في إحدى غابات جنوب غرب تركيا اليوم الأربعاء في مشاهد تعيد إلى الأذهان الحرائق التي أتت على عشرات الآلاف من الهكتارات في نفس المنطقة العام الماضي.

وقال وزير الغابات وحيد كيريتشي الذي زار المنطقة المعروفة بإسم بوردوبيت بالقرب من منتجع مرمريس المطل على بحر إيجه إن 20 طائرة هليكوبتر و14 طائرة متخصصة أخرى تشارك في جهود إخماد الحريق.

وأضاف كيريتشي على تويتر «الجهود المكثفة التي تبذلها فرقنا للسيطرة على النيران مستمرة»، مشيراً إلى أن المناطق السكنية بعيدة عن الخطر.

وأظهرت لقطات من الجو أصدرتها سلطات الغابات المحلية تصاعد أعمدة من الدخان من المنطقة مع انتشار حرائق تؤججها رياح قوية عبر الغابات في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.