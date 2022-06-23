فيديو مروّع للحظة اشتعال طائرة عند هبوطها في ميامي والحصيلة ثلاثة جرحى

هبطت في ميامي الأربعاء طائرة تابعة لشركة «ريد غير» بسبب مشكلة في جهاز العجلات ما تسبب في اندلاع حريق وإجلاء 140 شخصًا جرح منهم ثلاثة.

وتظهر في صور نشرتها وسائل إعلام أميركية الطائرة وهي من طراز ماكدونيل دوغلاس قادمة من جمهورية الدومينيكان، متوقفة على مدرج المطار نصفها على العشب ومقدمتها محطمة.

وغادر الركاب على عجل المقصورة من جانب واحد وكان الدخان الأسود مرئيًا من الجانب الآخر.

وأعلنت الوكالة الأميركية لسلامة النقل في تغريدة على تويتر أنها «أرسلت فريقاً من المحققين إلى ميامي بعد تعطل جهاز إنزال العجلات وخروج طائرة من طراز ام دي-82 عن المدرج اليوم في مطار ميامي الدولي».

وقال المطار في تغريدة على تويتر أيضاً إن «جهاز إنزال العجلات الأمامية تعطل وهذا ما تسبب على ما يبدو بنشوب حريق».

وأوضحت «ريد غير» وهي شركة صغيرة منخفضة التكلفة أنشئت حديثًا مقرها جمهورية الدومينيكان على تويتر أن الرحلة الـ5-203 واجهت صعوبات فنية عندما هبطت.

وأشارت إلى أنه تم إجلاء 130 راكباً وأفراد الطاقم العشرة منها.