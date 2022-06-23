شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: زيارة ولي العهد السعودي لمصر مهمة لبلورة موقف عربي قبل لقاء بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن توقيت زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للدولة المصرية، مهم للغاية، حيث تتبلور فيه العلاقات العربية خلال الفترة الحالية، ولاسيما لبلورة موقف عربي مشترك يعيد التضامن ووحدة الصف العربي للدول العربية.

أضاف كرم جبر، في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" عبر قناة CBC، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن يجلس مع رئيس دولة معينة خلال زيارته للسعودية قريبا، ولكن سيجلس مع مجموعة رؤساء، لاسيما وأن المشاورات ما بين بايدن والدول العربية وصلت لتفاهمات هامة حول طرح القضايا العربية.

وتابع كرم جبر، أن الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين المصري والسعودي على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، جميعها معنية بالقطاع الخاص، وليس هناك اتفاقيات بين الجانبين الحكوميين المصري والسعودي على الإطلاق، وهذه الاتفاقيات تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات دولار، لافتا "السياسة في خدمة الاقتصاد وليس العكس، والمشروعات التي تتم وفرص العمل ومنتجات في ظل الأزمة الرهيبة، وتدفع العمالة ما بين مصر والسعودية، أمور في غاية الأهمية".