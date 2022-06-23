شكرا لقرائتكم خبر عن "لا مفر من جائحة جديدة".. هل تتحقق توقعات بيل جيتس وبايدن؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد 3 أعوام من اندلاع وباء كورونا ، بدأ العالم في استنشاق القليل من الحرية بعيدا عن القيود الصحية المكافحة للتفشي، إلا أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خرج بتصريح تشاؤمي صدم الجميع.. احذروا "الجائحة الثانية".

التصريح المخيف أدلى به "بايدن"، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، قائلا إن العالم عليه الاستعداد لجائحة جديدة قادمة.

ووجه "بايدن" رسالة للأمريكيين، مفادها أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من المال لمواجهة فيروس كورونا، إلا أنها تحتاج المزيد لمكافحة "الوباء القادم".

توقعات بيل جيتس

يعد بيل جيتس، هو عرّاب جائحة كورونا، إذ توقع قبل سنوات بالجائحة التي فرضت إغلاقا شبه كامل في كوكب الأرض، والأخطر أن لديه توقعات أكثر رعبا.

الملياردير الأمريكي، قال قبل شهر من تصريحات بايدن، إن العالم سيشهد جائحة أكثر ضراوة على البشرية من كورونا.

وحدد "جيتس" العقدين المقبلين، قائلا إن هناك احتمال بنسبة 50% أن تكون لدينا جائحة أخرى في السنوات العشرين المقبلة.

وحذر من أن جائحة كورونا لم تصل نهايتها بعد، مؤكدا أن هناك احتمالية لظهور متحور آخر أكثر انتشارا وفتكا.

مؤسس شركة مايكروسوفت، أدلى بتصريحات أكثر تشاؤمية في "قمة تايم 100"، 5 يونيو الماضي، متوقعا أن الجائحة القادمة ستشهد معدل وفيات أعلى بكثير بشكل يهدد بقاء البشرية.

ودعا إلى تشكيل فريق عالمي يضم قرابة 3000 خبير في الأمراض المعدية لمساعدة جميع البلدان على تحسين استجاباتها الوبائية وتزويد العلماء المحليين بوسائل للإبلاغ عن حالات تفشي المرض.

وسبق أن أكد بيل جيتس في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يناير 2022، أن العالم لم يشهد الأسوأ بعد، قائلا:" لا أريد أن أكون الصوت المتشائم، لكن احتمال ظهور متحور جديد أكثر ضراوة يزيد كثيرا عن 50%".

جدري القرود "المقلق"

الربط بين تصريحات بايدن وجيتس والانتشار السريع لمرض جدري القرود، يثير التساؤل "هل نحد بصدد الجائحة الجديدة؟"

ما يزيد القلق حول هذا التساؤل ما قاله بايدن عن تفشي مرض جدري القرود: "يجب أن يكون مصدر قلق للجميع".

يجيب على هذا التساؤل ريتشارد بيبودي، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، الذي أكد أن تفشي جدري القرود، خارج قارة إفريقيا لا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية.

وأوضح أن مراعاة إجراءات النظافة الشخصية الجيدة تساعد في السيطرة على انتشار المرض.

وأكمل في تصريحات لوكالة "رويترز" قائلا إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيا.

احتمال قويوفقًا لدراسة أجراها معهد الصحة العالمية بجامعة "ديوك"، استنادًا إلى المعدل المتزايد الذي تفككت به مسببات الأمراض الجديدة في التجمعات البشرية في الخمسين عامًا الماضية، من المرجح أن تزداد احتمالية تفشي الأمراض الجديدة 3 أضعاف في العقود القليلة القادمة، بحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي.

وقال الدكتور لاري بريليانت، عالم الأوبئة والرئيس التنفيذي لشركة Pandefense Advisory، وهي شبكة متعددة التخصصات من الخبراء المنخرطين في الاستجابة للأوبئة: "لا مفر من جائحة أخرى، فنحن نعيش في عصر الأوبئة".