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تشجيعا لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية.. أهداف صندوق الوقف الخيرى

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القاهرة - سامية سيد - نص قانون إنشاء الوقف الخيرى على أن الصندوق، يهدف إلي تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية ، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، ومنها:

١ - المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .

 

٢ - معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

 

٣ - المساهمة في تطوير العشوائيات .

 

٤ - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .

 

٥ - المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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