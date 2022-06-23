شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومي للمرأة: العدالة الناجزة في قضية فتاة المنصورة تردع جرائم العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، على إحالة قضية مقتل نيرة فتاة المنصورة، إلى المحكمة على أن تتم المحاكمة يوم الأحد المقبل.

أضاف في لقاءه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن العدالة الناجزة تردع قضايا العنف ضد المرأة بشكل كبير، مستنكره الحديث عن عدم حجاب المرأة وعلاقته بقضايا العنف من قبل بعض علماء الدين.

وأوضحت، أن من يدعى بالحديث عن ضرورة فرض الحجاب على المرأة لتحصينها من الجرائم أمر مؤسف، وبمثابة تعدي على الحرية الشخصية المؤمنة من قبل الدستور المصري وهي حق شخصي لا يمس، "الحديث عن ذلك من قبل الدكتور مبروك عطية، إهانة أيضا لرجال مصر، ووصفهم بالذئاب، واللي تلبس حجاب تلبس واللي ما تلبسش هي حرة".

وتابعت: "طالبت النائب العام بالتحقيق في فيديوهات الدكتور مبروك عطية، ونحن دولة قانون وقانون العقوبات يعاقب كل من يحرض سواء بالقول أو الفعل، وعقابه مجرم".

وأكملت: أدعو كل المحطات الإعلامية والراديو، أن تتوخى الحذر في استضافتها لأشخاص لهم علاقة بالدين، ويتحدثون في الهواء الطلق بأحاديث قد تُحدث مأساة واستهانة بالحياة، كما يجب على الأعمال الفنية أن تراعي احترام المرأة وتردع العنف.