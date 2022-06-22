فرنسا.. تحقيق مع مسؤولة بالحكومة من حزب ماكرون بتهم "اغتصاب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

أعلنت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في شكاوى الاغتصاب المقدمة ضدّ كريسولا زاخاروبولو، سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية في الحكومة.

