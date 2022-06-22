- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا.. تحقيق مع مسؤولة بالحكومة من حزب ماكرون بتهم "اغتصاب" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022
متابعات
أعلنت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في شكاوى الاغتصاب المقدمة ضدّ كريسولا زاخاروبولو، سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية في الحكومة.
وزاخاروبولو الفرنسية من أصول يونانية تشغل منصب سكرتيرة دولة مكلفة بشؤون التنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية.
وذكرت صحيفة ”ماريان“ الأسبوعية التي كشفت القضية أن الشكويين تتعلقان بوقائع جرت في إطار عملها كطبيبة نسائية.