1000 شخص ضحية زلزال أفغانستان

استقبلت أفغانستان بالأمس أكثر الزلازل دموية منذ عقود، حيث ضرب زلزال قوي منطقة جبلية ريفية في شرقها، مما أسفر عن مقتل 1000 شخص وإصابة 1500 آخرين، وحذر المسؤولون من أن الخسائر المروعة قد تستمر في الارتفاع.

وظلت المعلومات الواردة من المنطقة النائية بالقرب من الحدود الباكستانية شحيحة، لكن اللقطات المبكرة من القرى الواقعة بين الجبال الوعرة أظهرت السكان وهم يحاولون إزالة أنقاض المنازل المنهارة المبنية من الحجر والطوب.

نشر المساعدات

وهرع رجال الإنقاذ إلى المنطقة بطائرة هليكوبتر، وفي خطوة نادرة، دعا المرشد الأعلى لطالبان، أخوندزاده، الذي لم يظهر علنًا تقريبًا، «المجتمع الدولي وجميع المنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب الأفغاني المتضرر من هذه المأساة الكبرى وعدم ادخار أي جهد لمساعدة المتضررين».

وتأتي الكارثة في وقت تعيش فيه أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يواجه الملايين الجوع والفقر المتزايد.

علاوة على ذلك، يظل الوصول إلى المناطق الريفية حتى في أفضل الظروف أمرًا صعبًا في أفغانستان، وهي دولة غير ساحلية أصغر بقليل من ولاية تكساس مع طرق جبلية متعرجة ربما تعرضت الآن لأضرار كبيرة.

وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجات في إقليم باكتيكا، على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب غربي مدينة خوست، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية المجاورة.

أضرار جسيمة

ويمكن أن تسبب الزلازل بهذه القوة أضرارًا جسيمة في منطقة تكون فيها المنازل والمباني الأخرى سيئة البناء، وتكون الانهيارات الأرضية شائعة. ويقدر الخبراء العمق بـ 10 كيلومترات فقط - وهو عامل آخر يمكن أن يؤدي إلى دمار شديد.

وأظهرت لقطات من بكتيكا رجالا يحملون الناس في بطانيات إلى مروحيات منتظرة. عولج آخرون على الأرض. وشوهد أحد السكان وهو يتلقى سوائل عن طريق الحقن الوريدي أثناء جلوسه على كرسي بلاستيكي خارج أنقاض منزله، وما زال المزيد على نقالات. وأظهر بعض الصور السكان وهم ينتقون طوبًا طينيًا وأنقاضا أخرى من منازل حجرية مدمرة، وانهارت بعض أسقفها أو جدرانها.

وكانت حصيلة القتلى التي أعلنتها وكالة أنباء بختار مساوية لعدد القتلى في زلزال عام 2002 في شمال أفغانستان. وهذه هي الأكثر دموية منذ عام 1998، عندما قتل زلزال بلغت قوته 6.1 درجات وهزات لاحقة في المنطقة الشمالية الشرقية النائية ما لا يقل عن 4500 شخص.

قال روبرت ساندرز، عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه في معظم الأماكن في العالم، لن يتسبب زلزال بهذه القوة في إحداث مثل هذا الدمار الشامل.

لكن عدد القتلى في الزلزال غالبًا ما يرجع إلى الجغرافيا ونوعية البناء والكثافة السكانية.