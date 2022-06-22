الكويت: حل مجلس النواب واللجوء للانتخابات

الاستقرار الوطني
وذكر ولي عهد الكويت عبر التلفزيون الرسمي: «لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله.. تحملنا أمانة الحكم كتكليف لا تشريف ونتعهد بصون هذه الأمانة».
وأضاف أن «الكويت دولة مؤسسات وصاحبة تجربة رائدة ومنارة للعمل الإنساني،... ونعمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب وتأكيد وحدته.. هناك أخطار وأزمات تحيط بالبلاد من كل جانب».
مشيرا إلى إن «المشهد السياسي تمزقه الخلافات والمصالح الشخصية على حساب دوت الخليج.. وتصدع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعطلهما.. فهناك ممارسات تهدد الوحدة الوطنية ولا تتماشى مع مصالح المواطنين».
وشدد على أن غياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة عطل مسيرة التنمية.
وأضاف: «لم نتدخل في عمل السلطات، لكننا لم نلمس منها أي إنجازات.. المواطنون غير راضين عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشدداً على أن «الوضع الراهن يتطلب منا وقفة مصارحة ومراجعة».
وكان أمير الكويت قد فوض ولي عهده بإلقاء كلمة للشعب الكويتي بالنيابة عنه.
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