22 يونيو , 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).
سيتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء للمرة الأولى منذ الانتكاسة التي واجهها في الانتخابات التشريعية الأحد عندما فقد أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية.
وسيلقي ماكرون خطابه بعد مشاورات شاملة أجراها مع قادة أحزاب الأغلبية والمعارضة بحثاً عن توافق صعب في الجمعية الوطنية وقبل مغادرته البلاد لحضور سلسلة من الاجتماعات الدولية اعتباراً من الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نكسة الانتخابات... ماكرون يتوجه إلى الفرنسيين مساء الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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