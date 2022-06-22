شولتس: بوتين ما زال يعتقد أن بإمكانه إملاء السلام

22 يونيو , 2022
المستشار الألماني أولاف شولتس
قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء قبل اجتماعات مجموعة دول السبع وحلف شمال الأطلسي إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا «ما زالت بعيدة».
وأكد أمام النواب الألمان «ما زلنا بعيدين عن مفاوضات السلام لأن بوتين ما زال يعتقد أن بإمكانه إملاء السلام» داعياً حلفاءه إلى الاستمرار في دعم كييف من خلال العقوبات وتسليم الأسلحة لأوكرانيا.
وفي إشارة إلى المبادرة الأميركية التي قدمت بموجبها الولايات المتحدة مليارات لإعادة بناء أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية قال إنه دعا الرئيس الأوكراني إلى المشاركة في قمة مجموعة السبع التي تبدأ الأحد من أجل الاتفاق على خطة مارشال لأوكرانيا.
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