في ثالث محطات جولته الإقليمية... لقاء ثنائي جمع ولي العهد السعودي وإردوغان

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الأربعاء)، لقاءً ثنائياً في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة التركية، ثالث محطات جولته الإقليمية الرسمية في المنطقة التي بدأت بمصر، ثم الأردن، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى القصر الرئاسي في أنقرة الرئيس إردوغان، وأُجريت له مراسم استقبال رسمية.

ويختتم ولي العهد السعودي جولته الإقليمية من خلال محطته الثالثة في تركيا، حيث يعقد مباحثات مع الرئيس التركي، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، ستتناول ملفات سياسية واقتصادية. ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة الرسمية أيضاً توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.

ومن المقرر أن يعقد الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية مع رجب طيب إردوغان، ويبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.