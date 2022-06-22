انت الان تتابع خبر المرور تحدد موعد افتتاح طريق محمد القاسم بعد انتهاء الصيانة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي في بيان، إن "فجر يوم الاحد المقبل سيفتح طريق محمد القاسم بعد انتهاء اعمال الصيانة فيه".

وسبق أن نوهت امانة بغداد الى قيامها بقطع طريق مجسر محمد القاسم للمرور السريع لجانب الذهاب للمقطع القادم من منطقة النهضة لساحة قرطبة باتجاه بغداد الجديدة وتحويل جانب الاياب لمسارين (ذهاب واياب) ابتداءً من الاول من حزيران.

