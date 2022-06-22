سريلانكا تعترف بانهيار اقتصادها كاملا

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ويكريميسينجه القول «نحن نواجه موقفا أكثر خطورة من نقص الوقود والغاز والكهرباء والطعام»، مضيفا أن سريلانكا غير قادرة على شراء الوقود المستورد، حتى لو كان الدفع على أساس نقدي، بسبب الديون الكبيرة التي تدين بها شركة البترول.وتحتاج سريلانكا 6 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة لإنعاش احتياطيها، ودفع فواتير الاستيراد المتضخمة والعمل على استقرار عملتها.
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