شكرا لقرائتكم خبر سريلانكا تعترف بانهيار اقتصادها كاملا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينجه، للبرلمان أمس، «إن اقتصاد سريلانكا انهار تماما»، مضيفا أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد للنجاة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ويكريميسينجه القول «نحن نواجه موقفا أكثر خطورة من نقص الوقود والغاز والكهرباء والطعام»، مضيفا أن سريلانكا غير قادرة على شراء الوقود المستورد، حتى لو كان الدفع على أساس نقدي، بسبب الديون الكبيرة التي تدين بها شركة البترول.

وتحتاج سريلانكا 6 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة لإنعاش احتياطيها، ودفع فواتير الاستيراد المتضخمة والعمل على استقرار عملتها.