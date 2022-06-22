روسيا تتهم أوكرانيا بمحاصرة 70 سفينة

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من جانبها، انتقدت أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، روسيا لمنع صادرات الحبوب بحصارها البحري للموانئ الأوكرانية، مما تسبب في أزمة غذاء عالمية.ويطالب المجتمع الدولي روسيا بالسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية منذ أسابيع. ويعد البلدان من بين أكبر مصدري القمح في العالم ويلعبان دورا حيويا في ضمان الأمن الغذائي العالمي.
ومن المقرر أن يسافر وفد تركي إلى موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة قضية صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة.
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