طائرات صينية تحلق بالقرب من تايوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرسلت الصين طائراتها الحربية باتجاه تايوان في ثالث أكبر طلعة جوية هذا العام، بعد أن رفضت أمريكا مطالب الصين بأحقيتها في مضيق تايوان وتقارير عن محادثات بشأن مبيعات أسلحة مع تايبيه في واشنطن. وذكرت وزارة الدفاع الوطني في تايبيه أن 29 طائرة صينية، بما فيها ست قاذفات طراز «إتش6-» وطائرة لجمع المعلومات الاستخباراتية الالكترونية، دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي بجنوب غرب تايوان. ويظهر التدريب الأحدث والأوسع نطاقا من قبل جيش التحرير الشعبي الصيني أن التهديد العسكري السلطوي الصيني بات أكثر خطرا من أي وقت مضى. ويظهر التدريب الأحدث والأوسع نطاقا من قبل جيش التحرير الشعبي الصيني أن التهديد العسكري السلطوي الصيني بات أكثر خطرا من أي وقت مضى.

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