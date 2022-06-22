1000 قتيل ضحايا زلزال أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما توالت رسائل المواساة من دول العالم إلى أفغانستان بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر أمس، قال مسؤول محلي «إن نحو ألف شخص لقوا حتفهم وأصيب 1500 آخرين في إقليم باكتيكا فقط، مركز الزلزال».

وقال محمد أمين حذيفة مدير قسم المعلومات والثقافة بالإقليم «إن القتلى من منطقتي جايان وبارمال بالإقليم، وأن الحصيلة قد تتغير حيث ما زالت جهود الإنقاذ مستمرة».

من جهتها ذكرت وكالة باختر الأفغانية للأنباء أن ما لا يقل عن 255 شخصا لقوا حتفهم عقب وقوع زلزال قوي في شمال أفغانستان، وأفادت الوكالة أن نحو 155 شخصا أصيبوا في الزلزال الذي بلغت شدته 1. 6 درجات على مقياس ريختر، وضرب إقليم باكتيكا بشرق البلاد.

وقال مسؤولون محليون «إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة إذا أخفقت الحكومة في إرسال المساعدة الطارئة للمناطق المتضررة».

وحث المتحدث باسم حكومة طالبان بلال كريمي وكالات الإغاثة على إرسال فرق للمناطق المتضررة لمنع وقوع كارثة أكبر، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال دمر بالكامل قرية بالإقليم.

وكانت هيئة الأرصاد الباكستانية قد أفادت بأنه تم تسجيل زلزال بشدة 6.1 درجات على مقياس ريختر، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن شدة الزلزال بلغت 5.9 درجات على مقياس ريختر، وتبعته موجة ارتدادية أضعف، وكان مركز الزلزال على بعد 50 كلم غرب مدينة خوست.

وتقع المناطق بشمال غرب باكستان على حدود المنطقة بشرق أفغانستان حيث وقع الزلزال.

وقد شعر سكان المدن الباكستانية بما في ذلك العاصمة إسلام آباد ومدينة لاهور بشرق البلاد بالزلزال، ولكن لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ضحايا زلزال أفغانستان

