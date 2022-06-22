باشاغا: سأتولى مسؤولية إجراء الانتخابات الليبية

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وفي رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أُرسلت مع انتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق أمس، قال باشاغا إنه سيتولى مسؤولية إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن.وكتب في الرسالة التي نشرها مكتبه الإعلامي «سوف أبذل قصارى جهدي لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة».
وأضاف «أود أن أشكر الأمم المتحدة على الجهود الدؤوبة على مدى السنوات الـ11 الماضية للمساعدة في بناء ليبيا حرة وديمقراطية، ولقد حان الوقت الآن لإيجاد حل ليبي لإجراء الانتخابات».
جاء ذلك غداة كشف باشاغا عن خطة من 8 نقاط بعنوان «خارطة الطريق نحو التعافي»، قال إنها تهدف لإجراء انتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد.
ودعا باشاغا الأمم المتحدة للمشاركة في تنفيذ خارطته التي قال إنها ستجعل ليبيا حرة وعادلة ومزدهرة وآمنة.
وفي الليلة نفسها ألقى باشاغا كلمة متلفزة لليبيين نشرها مكتبه، وجدد فيها التمسك بانتهاء مدة اتفاق جنيف، وأكد انتهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مع حلول 21 يونيو، مطالبا كل المؤسسات بعدم التعامل معها، ومحذرا من وقوع المخالفين تحت طائلة الملاحقة القانونية.
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