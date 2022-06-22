تركيا تعلن مقتل أحد جنودها بكردستان

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وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي المنظمة يتخذون من المناطق الجبلية شمال العراق معقلا لهم، وينشطون في عدد من المدن والمناطق والأودية، ويشنون منها هجمات على الداخل التركي. ووفقا للبيانات التركية، فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس مقتل أحد جنودها شمال العراق. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن الوزارة القول إن عنصرا من المشاة لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباك مع عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني.وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي المنظمة يتخذون من المناطق الجبلية شمال العراق معقلا لهم، وينشطون في عدد من المدن والمناطق والأودية، ويشنون منها هجمات على الداخل التركي. ووفقا للبيانات التركية، فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.

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