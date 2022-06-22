شكرا لقرائتكم خبر انطلاق عملية أمنية في ديالى العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أن قيادة عمليات ديالى، ومن خلال فرقة المشاة الأولى، شرعت بتنفيذ واجب في قاطع الفرقة الأولى، لتفتيش قرية محمود العلي وقرية إدريس وقرية الشيخ قادر وقرية مختار وقرية بيت لطيف.وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين وتدمير أوكارهم، وتعزيز الأمن والاستقرار في القاطع.
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