شكرا لقرائتكم خبر 80% من سكان غزة يعيشون على المساعدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أنّ حوالي 80 % من سكان غزة الآن يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب الفقر وارتفاع معدلات البطالة وعوامل أخرى ناجمة إلى حد كبير عن الحصار المفروض على القطاع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي أمس «يصادف مرور 15 عاما على بدء الحصار على قطاع غزة، وأكثر من نصف سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة يعيشون في فقر، وأن ما يقرب من 80 % من الشباب هناك عاطلون عن العمل».

وأشار إلى أن العاملين في المجال الإنساني ناشدوا تقديم 510 ملايين دولار أمريكي هذا العام لتوفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية لـ 1.6 مليون شخص، تم تمويل 25 % فقط منها.

وبين أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحتاج إلى 72 مليون دولار أمريكي إضافية بحلول نهاية سبتمبر لبرنامجها الغذائي الطارئ في غزة لتلبية الاحتياجات الغذائية لـ 1.1 مليون لاجئ فلسطيني حتى نهاية العام.