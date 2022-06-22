«القاعدة» يزيد أوجاع اليمنيين في شبوة وأبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زاد تنظيم القاعدة الإرهابي من أوجاع اليمنيين بعدما قتل وأصاب أكثر من 10 جنود في هجومين منفصلين على نقاط عسكرية تابعة للجيش اليمني في محافظتي أبين وشبوة جنوبا.

وقتل أكثر من 5 جنود في هجوم نفذه مسلحون يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة الإرهابي أمس، على نقطة بن عامر الأمنية جنوب شرق عتق التابعة لقوات دفاع شبوة شرق اليمن، واندلعت اشتباكات بين الطرفين أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجنود قبل انسحاب المهاجمين.

وفي أبين جنوبا ارتفعت حصيلة شهداء هجوم إرهابي استهدف قوات الجيش بمحافظة أبين مساء أمس الأول إلى 5، وعثرت قوات الجيش على الطقم العسكري الذي تعرض لهجوم من قبل عناصر القاعدة مساء أمس، وبداخله اثنان من الجنود أعدما.

وقال مصدر في الجيش في تصريح نقله موقع عدن الغد الالكتروني إن الطقم عثر عليه بمنطقة القشيعة وفيه جثث الجنود. وقتل 3 من الجنود إثر تعرضهم لكمين مسلح نفذه عناصر من تنظيم القاعدة.

من جانب آخر، أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية تمسكها بمقترحها الأحادي لفتح الطرق في تعز، التي تحاصرها منذ سبع أعوام. وجددت تمسكها بمقترحها الأحادي لفتح الطرق في تعز.

وجددت في خطاب رسمي موجه للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تحفظها على المقترح الأممي الذي يشمل فتح طريق رئيس إلى المدينة، وهو المقترح الذي وافق عليه الوفد الحكومي.

وكان غروندبرغ قال إنه قدم اقتراحا معدلا إلى وفدي الحوثي والحكومة اليمنية المشاركين في المفاوضات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان، لإعادة فتح الطرق تدريجيا بما في ذلك آلية للتنفيذ، وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين. ويدعو المقترح المنقح لإعادة فتح طرق بما فيها خط رئيسي مؤد إلى تعز، إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.

من جهة أخرى أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عزمه تعليق جميع أنشطة الصمود وسبل العيش في اليمن، بسبب نقص التمويل.

وقال البرنامج في بيان له، إنه «اضطر في مايو الماضي إلى تعليق جميع أنشطة الصمود، بسبب نقص التمويل ومن المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على التدخلات التغذوية في اليمن خلال الأشهر المقبلة».

وأشار البرنامج إلى أنه «منذ نهاية مايو، لم يتلق سوى نصف ما تم تسلمه في الوقت نفسه من العام الماضي، مبينا أن معدلات استهلاك الغذاء غير الكافي وصلت في مايو إلى 47% على الصعيد الوطني.

ولفت إلى أن تعطل إمدادات القمح العالمية الناجم عن الصراع في أوكرانيا يهدد بتفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن، مع تصاعد أسعار القمح العالمية، وتضاؤل مخزونات القمح في البلاد، وتراجع القوة الشرائية للقطاع الخاص اليمني.

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