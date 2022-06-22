شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. التسجيلات الصوتية للآخرين تقودك للحبس عاما للاعتداء على حرمة حياة الغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التسجيلات الصوتية للآخرين دون إذن تعرض صاحبها لعقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة عام، نظرا لانتهاك حرمة الحياة الخاصة للغير، كما أنه يُرفض هذا الدليل الصوتي لأن تلك التسجيلات قد جرت بدون إذن القاضي الجزائي، وأن القواعد التي نظمها القانون والتي كفلت سرية المكالمات هي قواعد عامة تسري على جميع القضايا، حيث إنه لا يعتد بالدليل المستمد من تسجيل المكالمة الهاتفية عن طريق الغش والخداع، وهو ما يتنافى ومبدأ الحرية المكفولة للأماكن والأشخاص.

-عقوبة تسجيل المكالمات بدون الحصول على إذن قانوني، والعقوبات التي تترتب على هذا التصرف:

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون"، كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة، ومحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.