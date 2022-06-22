شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. استمرار تراجع ثقة الأوروبيين في «بايدن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف استطلاع رأي عن تراجع الثقة في الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في الدول الأوروبية.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز "بيو" للأبحاث، ونشر في واشنطن اليوم الأربعاء، فإن 64% ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا يثقون في بايدن، وذلك قبل أيام من زيارة بايدن للقارة لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي.

وكانت النسبة في العام الماضي 78%، فيما تراجعت أيضا الثقة بشكل كبير في الرئيس الأمريكي خلال العام الماضي، في كل من إيطاليا واليونان وإسبانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا.

ولا تزال معدلات "بايدن" أفضل بكثير من تلك التي حصل عليها سلفه دونالد ترامب، لكن في دول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فإنها أسوأ بكثير من تلك التي كانت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.