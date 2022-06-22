انت الان تتابع خبر المشهداني: هذا ما نعتقده في بيان الصدر الأخير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعرب رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الأربعاء، عن اعتقاده أن بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي صدر اليوم يتضمن دعوة للتفاوض، فيما أكد أن المشكلة حالياً في الترشيح لرئاستي الجمهورية و الوزراء.