انت الان تتابع خبر المشهداني: هذا ما نعتقده في بيان الصدر الأخير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعرب رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الأربعاء، عن اعتقاده أن بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي صدر اليوم يتضمن دعوة للتفاوض، فيما أكد أن المشكلة حالياً في الترشيح لرئاستي الجمهورية و الوزراء.
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ونفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان، اليوم الأربعاء، وجود ضغوطات إيرانية على أي طرف شيعي، داعياً الكتل "لموقف شجاع من أجل الإصلاح وأنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول"، مردفا بالقول "الحمدلله أن من الله علينا بالاعتزال عنهم وعن مخططاتهم".