انت الان تتابع خبر ايران: نمتلك أقوى أسطول من المروحيات العسكرية في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني، العميد يوسف قرباني، اليوم الاربعاء، ان بلاده تمتلك أقوى أسطول من المروحيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة " isna" الايرانية عن العميد قرباني قوله: ان "الإجابة على أدنى حركة للأعداء ستكون الأقسى.. يعرف أعداؤنا أنهم إذا قاموا بأدنى خطوة، سوف يعاقبون بأقسى الردود".
واضاف أن "القوة الجوية للجيش الايراني تمتلك أقوى وحدة هليكوبتر في الشرق الأوسط تلعب دورا هاما للغاية في قلب المعادلات العسكرية للأعداء".
واضاف أن "القوة الجوية للجيش الايراني تمتلك أقوى وحدة هليكوبتر في الشرق الأوسط تلعب دورا هاما للغاية في قلب المعادلات العسكرية للأعداء".