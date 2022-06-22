انت الان تتابع خبر ايران: نمتلك أقوى أسطول من المروحيات العسكرية في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني، العميد يوسف قرباني، اليوم الاربعاء، ان بلاده تمتلك أقوى أسطول من المروحيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.