مخالفات وهدر نحو مليوني دولار في مطار النجف

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، إن "فريق عمل مكتب تحقيق النجف ضبط هدراً للمال العام في عمليَّة تجهيز مُحوِّلاتٍ كهربائيَّةٍ للمطار، المُنفَّذة من قبل لجان داخليَّةٍ، مُبيّنةً أنَّ مبلغ التجهيز وصل إلى (540,900) ألف دولارٍ".وأضافت الدائرة، أنَّ "الفريق تمكَّن خلال عمليَّةٍ ثانيةٍ من كشف مخالفاتٍ رافقت عمليَّة إنشاء مُسقَّفٍ لبوَّابة المطار، مُشيرةً إلى أنَّ كلفة إنشاء المُسقَّف من قبل لجانٍ داخل المطار بلغت (662,700) ألف دولار، لافتةً إلى أنَّ التنفيذ جاء مُخالفاً للقوانين والتعليمات النافذة".

وأوضحت أنَّه "تمَّ رصد مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين إدارة المطار وإحدى شركات توفير الأجهزة والمواد اللازمة للتعفير والتعقيم والإشراف على استخدامها لمُدَّة ستة أشهرٍ، مُنوِّهةً بأنَّ قيمة مبلغ العقد بلغت (612,560) ألف دولارٍ".



وأشارت إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصولية، وعرضها رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصِّ بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".