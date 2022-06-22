جونسون يقترح العودة للتنقيب عن الفحم في بريطانيا

ونقلت صحيفة " الإندبندنت" عن جونسون قوله: إنه "ليس من المنطقي أن تستورد بريطانيا الفحم من الخارج لاستخدامه في صناعة الصلب عندما يكون لدينا مواردنا المحلية".

واضاف: "أعتقد أنه يمكننا جميعا أن نفخر بالطريقة التي خفضنا بها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذا البلد، ولكن من الواضح أنه لا معنى لاستيراد الفحم، خاصة لأغراض التعدين، ونحن لدينا مواردنا المحلية الخاصة".



وتأتي تعليقاته بعد خلاف حول الافتتاح المحتمل لمنجم فحم جديد في كمبريا، حيث سيتم استخراج الفحم من أجل صناعة الصلب، ولكن من المتوقع أن يتم تصدير 85 في المائة منها.