شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: المواطن المستهدف الأول من الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المستهدف من الحوار الوطني المواطن المصري وهو المستفيد الأول منه.

وأضاف القط، خلال استضافته في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القضايا الاجتماعية لا يختلف عليها أحد مثل الحد من الزيادة السكانية وتجديد الخطاب الديني.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يجب اختزال الحوار الوطني في أمر واحد، مؤكدا أن كل المواطنين من حقهم التحدث في السياسة.

واتفق معه النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الموضوع، موضحا أن الحوار الوطني لا بد أن يشارك فيه جميع مكونات المجتمع وليس يجب اختزاله في الحوار السياسي فقط.

ورأى مقلد أن هناك ممانعة من بعض الشخصيات في تجديد الخطاب الديني، معتبرا ذلك أمر طبيعي. وتابع أن تجديد الخطاب لم يصل إلى النتائج المرجوة منها حتى الآن.