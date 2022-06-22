شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات تصل للمؤبد وغرامات بملايين الجنيهات للتصدى للهجرة غير الشرعية.. اعرف الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون رقم 82 لسنة 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، عقوبات رادعة وحاسمة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وضبط العصابات المتورطة في تلك الجرائم.

ونص القانون على هذه العقوبات التي تصل للسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه في الحالات الآتيـة:

1.إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2.إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن

3. إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.

4.إذا استخدم الجـاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القــوة أو العنــف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.

5.إذا قام الجاني بالاستيلاء علي وثيقة سفر أو هوية المُهاجر المُهرب أو إتلافها.