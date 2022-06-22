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محلل سياسى سعودى: زيارة ولى العهد إلى مصر أحدثت صدى واسعا بالمجتمع السعودى

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القاهرة - سامية سيد - قال المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، إن زيارة إلى مصر، كان لها صدى واسع بالمملكة العربية والمجتمع السعودي بأكمله، لما تعنيه مصر لشقيقتها السعودية.

 

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن المملكة العربية السعودية ومصر قوتان بالعالم العربي، وكل تقارب سعودي مصرى من شأنه أن يحقق الاستقرار للدول العربية والازدهار الاقتصادي لكلتا الدولتين.

 

وأوضح المحلل السياسي السعودي، أن مصر تمر بنهوض اقتصادي غير مسبوق بفضل سياسات القيادة السياسية للدولة المصرية، وزيارة ولي العهد السعودي الأمير ، إلى مصر، هامة للغاية، "الاتفاق كان واضح بين الرياض والقاهرة، لمعالجة القضايا السياسية التي تعاني منها بعض الدول العربية، وهناك اهتمام مصري متزايد مع السعودية لفرض الهدنة في اليمن، ومصر تنغمس مع المملكة بالتحالف العربي، بدور سياسي ملموس فى اليمن لحل الأزمة".

 

وتابع: "وجدنا اهتمام سياسي مصري حيال أهم قضية بالشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية، وكذلك للقاهرة جهود كبيرة حول التدخلات الإيرانية المزعزعة لاستقرار الدول العربي وخطر البرنامج النووي الإيراني الذي فشل، إضافة إلى دور الدول في العديد من الدول مثل سوريا وليبيا واليمن".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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