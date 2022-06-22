سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية في الكويت

وقالت وزارة الإعلام الكويتية في بيان إن وزير الإعلام " اتخذ هذه الإجراءات تطبيقا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الاعلامي والتزاما بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة أو الانزلاق الى الفوضى الاعلامية".
ونقل البيان عن المتحدثة باسم وزارة الاعلام أنوار مراد قولها إن وسائل الاعلام التي أحيلت إلى النيابة العامة "تشمل صحفا الكترونية وقنوات فضائية وذلك على خلفية بثها ونشرها أخبارا تضمنت مخالفات لقانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الإعلام الالكتروني".
وقال مصدر كويتي مسؤول إن من بين المخالفات التي أدت إلى القرار "نشر أخبار كاذبة".
ويوجد في الكويت نحو 530 صحيفة إلكترونية مرخصة.
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