«الناس يحفرون القبر تلو القبر»... ألف قتيل على الأقل في زلزال أفغانستان

22 يونيو , 2022
زلزال أفغانستان (أ ف ب).
لقي ألف شخص على الأقل مصرعهم فى الزلزال القوى الذى ضرب جنوب شرق أفغانستان ليل الثلاثاء الأربعاء، حسب مسؤول كبير في واحدة من الولايات الأكثر تضرراً.
وقال محمد أمين حذيفة رئيس الإعلام والثقافة في ولاية بكتيكا في رسالة إلى الصحافة «بلغ عدد القتلى ألف وهذا العدد يرتفع».
وأضاف أن «الناس يحفرون القبر تلو القبر».
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