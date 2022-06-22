الجيش النيجيري يعثر على طالبتين من "فتيات شيبوك" بعد 8 أعوام على خطفهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

أعلن الجيش النيجيري، الأربعاء، عن العثور على طالبتين سابقتين من ”فتيات شيبوك“ اختطفتهما جماعة ”بوكو حرام“ الجهادية قبل ثماني سنوات، وهي قضية توبعت عبر حملة عالمية باسم #BringBackOurGirls) #RamenrNosFilles)



وكانت الشابتان من بين 276 تلميذة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاماً اختُطفن من مدرستهن الداخلية في شيبوك، شمال شرق نيجيريا. وقدّمهم الجيش للصحافة بينما كانتا تحملان طفلين بين ذراعيهما.

وقال الجنرال كريستوفر موسى، القائد العسكري في المنطقة، للصحفيين إنّ الجنود عثروا على الشابتين يومي 12 و14 يونيو/حزيران الجاري في موقعين مختلفين، نحن محظوظون للغاية لأنّنا تمكنّا من استعادة اثنتين من بنات شيبوك“.

وعُثر على الأولى، وتدعى حوا جوزيف، مع مدنيين آخرين في 12 يونيو/حزيران الجاري قرب باما بعدما هاجمت قوات الجيش معسكراً لجماعة بوكو حرام، أما الثانية، وهي ماري دودا، فقد عثر عليها قرب قرية نغوش في مقاطعة جوزا، على الحدود مع الكاميرون.