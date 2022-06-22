شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بـ"النواب" توصى بضم معهد دينى بالمنيا إلى الأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بضم المعهد الدينى الأزهرى بقرية بنى خلف بمركز مغاغة بمحافظة المنيا إلى الأزهر الشريف، وإنهاء إجراءات التخصيص.

جاء ذلك بعدما ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة النائب منصف نجيب سليمان وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من أحمد حتة، بشأن ضم المعهد الديني الأزهري بقرية بني خلف مركز مغاغة إلي الأزهر الشريف، حيث إن المعهد تم بنائه بالجهود الذاتية منذ عام 2013 ولم يتم ضمه حتي تاريخه، بحضور ممثل عن مشيخة الأزهر وممثل عن محافظه المنيا.

وأشار ممثل الأزهر الشريف إلى أن التقرير الهندسي من منطقه المنيا الأزهرية يفيد أن المساحة الكلية للمبني المحاط بالسور 1175 م ومساحة الكتلة البنائية 347 م، ومساحه الفناء 828 م، والمبني محاط بسور من البلوك الحجري من ثلاث جهات، ويتكون المبني من دور أرضي و2 دور علوي، وتمت الموافقة علي ضم المعهد الديني الأزهري لقرية بني خلف بمركز مغاغة.

وأوصت اللجنة بضم المعهد الديني والإدراج على أن يتم استيفاء التنازل والتخصيص والموافقة من قبل أملاك الدولة لصالح الأزهر، وأن يتم الانتهاء من إنهاء قرار التخصيص لصالح الأزهر الشريف، واستكمال الإجراءات والموافقات علي أن يتم المتابعة من اللجنة لإنهاء التخصيص وإنهاء إجراءات التخصيص للأزهر الشريف وإنهاء كل الموافقات لتشغيل المعهد الديني.