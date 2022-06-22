شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة ابنة حسنى عبد ربه بين "التقصير" و"التحريض".. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد اتهام ابنة حسنى عبد ربه لوالدها بالتقصير.. هل هناك مسئولية جنائية لولى الأمر عن جرائم الأطفال؟"، استعرض خلاله مدى إمكانية معاقبة والدة الطفلة قانونا عما تلفظت به ابنتها، وكيفية تحديد المشرع 3 أنواع للمحرض والشريك، وكيفية حسم قانون الطفل حسم النزاع، وإليكم التفاصيل كاملة: