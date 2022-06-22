وفد "التنسيقية" يلتقى نائب محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قصور الثقافة

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمستشار الثقافي للمحافظ، بهدف متابعة خطة إحياء قصور الثقافة.

كان في استقبال وفد التنسيقية عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، فيما أعربت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن تفاؤلها ببداية مرحلة الزيارات الميدانية لقصور الثقافة بزيارة مدينة بورسعيد.

وناقش اللقاء جميع الفاعليات التي نفذتها المحافظة في مجالي الثقافة و الفنون وأوضح عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد كم الإنشاءات الثقافية التي تمت بالمدينة وتجديد قصر الثقافة.

وأشاد الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بتعاون محافظ بورسعيد ونوابه فيما يتم داخل قصور الثقافة والدعم القوي من المحافظة لقصور وبيوت الثقافة بداخلها.

وأشار محمد الدسوقي، المستشار الثقافي للمحافظ عن بعض المبادرات الثقافية التي تمت بالمحافظة و من بينها مبادرة ثقافة بلا جدران وحدائق بلا أسوار وآليات تنفيذها داخل المحافظة.

تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد زيارات للمواقع الثقافة بالمحافظة ومناقشة وجهات النظر و الآراء المتعلقة بالواقع داخل القصور تمهيدا للمرحلة التنفيذية بعد المرحلة الميدانية الحالية.

ضم وفد التنسيقية النائبة هيام الطباخ، و كلا من أعضاء التنسيقية أحمد سعيد منوفي ، علي هلال ، سميرة الشريف، منى أبو طالب، نوره عبد الستار، آدم الطوخي.