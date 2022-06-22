شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر دماراً.. مقتل ألف شخص وإصابة 1500 في زلزال بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول محلي اليوم الأربعاء، إن نحو ألف شخص لقوا حتفهم وأصيب 1500 أخرين في إقليم باكتيكا فقط، مركز الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان.

وأوضح محمد أمين حذيفة مدير قسم المعلومات والثقافة بالإقليم، إن القتلى من منطقتي جايان وبارمال بالإقليم، مبينا أن الحصيلة قد تتغير حيث ما زالت جهود الإنقاذ مستمرة.

وكان زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر قد ضرب شرق أفغانستان خلال الليل، حيث أشارت تقارير أولية أن هذا يمكن أن يصبح واحدا من أكثر الزلازل دمارا في البلاد.