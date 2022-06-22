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ولي عهد الكويت يعلن حلّ مجلس الأمة ويدعو لانتخابات عامة

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الدمام - شريف احمد - - مرسوم الحل والدعوة للانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة

- إعادة تصحيح مسار المشهد السياسي بما يحقق مصالح البلاد

أعلن صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت اليوم حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة.

وقال في كلمة متلفزة ألقاها نيابةً عن سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وفقاً لوكالة أنباء الكويت: إن هذا الإجراء الدستوري يهدف إلى إعادة تصحيح مسار المشهد السياسي بالشكل الذي يحقق المصالح العليا للبلاد.

وأضاف أن مرسوم الحل والدعوة للانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة، بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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