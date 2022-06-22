ولي العهد يصل تركيا وأردوغان في مقدمة مستقبليه

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، عصر اليوم الأربعاء، إلى قصر الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويختتم ولي العهد جولته الإقليمية من خلال محطته الثالثة بتركيا، حيث يعقد مباحثات مع الرئيس التركي، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، ستتناول ملفات سياسية واقتصادية. ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة الرسمية أيضا توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.

ومن المنتظر أن تكون الأجندة الرئيسية للمحادثات هي الاقتصاد، حيث ستتم مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة، ومن الصحة إلى الصناعات الدفاعية. ومن المتوقع توقيع عدة اتفاقيات بين تركيا والمملكة العربية السعودية خلال الزيارة.

وقام الرئيس التركي أردوغان بزيارة للمملكة العربية السعودية في أبريل الماضي، بهدف دفع العلاقات الثنائية بين القوتين الإقليميتين.

وكان ولي العهد بدأ جولته مساء الاثنين، والتي تشمل مصر والأردن ويختتمها بتركيا.