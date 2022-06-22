شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء الأمريكية تضع قيود للحد من إدمان السجائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها تعتزم وضع قاعدة تهدف للحد من الادمان على السجائر ومنتجات التبغ الأخرى، خاصة بين الشباب.

ومن شأن القاعدة المقترحة، التي تعد جزءا من خطط إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن لاتخاذ إجراءات تنظيمية محتملة في المستقبل، تحديد أقصى لمستوى للنيكوتين في السجائر بهدف تقليل استخدام الشباب للسجائر والادمان والوفاة.

وتقول الادارة إن النيكوتين يجعل من الصعب التوقف عن التدخين، حيث أن الادمان على النيكوتين في المنتجات التي تحترق هو الدافع الرئيسي لاستخدام هذه المنتجات.

وقال مفوض الادارة روبرت كاليف، نقلا عن الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي، إن 87% من المدخنين البالغين بدأوا التدخين قبل عامهم الـ18، ونحو ثلثي المدخنين البالغين بدأوا التدخين يوميا بحلول عامهم الـ.18