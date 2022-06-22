الأمير محمد بن سلمان يجري مباحثات مع الملك عبد الله الثاني

عمان: أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي جلسة مباحثات مع الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية في عمان، عقب وصوله إلى مطار الملكة عليا محطته الثانية في جولته الإقليمية.

ونقل ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الملك عبد الله الثاني، فيما حمّله العاهل الأردني تحياته للملك سلمان بن عبد العزيز. وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان للأردن في إطار تعميق وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، وتأكيداً على أهمية الدور السعودي وما تشكله من عمق استراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي.



وقدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للأمير محمد بن سلمان، قلادة الحسين بن علي "تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين"، حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية.