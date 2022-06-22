التعليق الاول لـ احمد ابو هشيمة على طلاقه من ياسمين صبري

وقال ابو هشيمة خلال مقابلة له مع برنامج "تفاعلكم" إن "الطلاق حصل بهدوء ورفض الكشف عن تفاصيل اضافية.

واضاف:"كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها.. شفت تعليقات الناس.. هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا".



وتابع:"ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها.. نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية".