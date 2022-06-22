انت الان تتابع خبر اقتصادي: سياسة البنك المركزي ساهمت في تحقيق الاستقرار النقدي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد المراقب للشأن الاقتصادي حسن الحاج، اليوم الأربعاء، ان سياسة البنك المركزي والخطط التي وضعها في الاشهر الماضية ساهمت بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار النقدي ورفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي للعراق من العملة الصعبة، اضافة الى مرونة الخطط الموضوعة وبما يتلائم مع حجم التحديات الاقتصادية محليا وعالميا.

